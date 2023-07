G2 Esports krönt sich in einer einseitigen Partie zum LEC-Summer-Split-Champion

Bereits in der ersten Runde der Summer Split Playoffs kam es zu einem Aufeinandertreffen zwischen G2 Esports und Excel Esports. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der erst in der fünften Runde entschieden wurde. In dieser behielt Rekordmeister G2 die Oberhand und bezwang die Konkurrenz schlussendlich mit 3:2.

Entsprechend groß war der Wunsch Excels, sich in einem möglichen Finale zu revanchieren. Tatsächlich gelang es der englischen eSports-Organisation FNATIC, die zuvor Team Heretics mit 3:1 bezwangen, mit dem gleichen Ergebnis zu schlagen und so einmal mehr auf G2 Esports zu treffen.

G2 ist nicht zu stoppen!

Hier wird sich nun entscheiden, welche vier Teams am Ende des Jahres in Korea bei der Weltmeisterschaft in League of Legends antreten werden.