Fans müssen sich noch mindestens ein Jahr auf Arcane Season 2 gedulden

League of Legends ist unlängst mehr als nur irgendein Videospiel.

Ein Jahr Geduld

Tatsächlich ist „warten“ auch - leider - das richtige Stichwort. Zwar hatte Entwickler- und League-of-Legends-Schöpfer Riot Games kein genaues Datum genannt, jedoch kam es im Zuge einer Konferenz, die von Mutterkonzern Tencent durchgeführt wurde, zu einer Eingrenzung des Releasedatums. Gemäß des chinesischen Techgiganten ist nicht mit einer Veröffentlichung vor dem vierten Quartal 2024 zu rechnen. Sollte sich diese Aussage am Ende bewahrheiten, würde dies für die Fans ein weiteres Jahr Wartezeit bedeuten. Gleichzeitig aber ergäbe dies durchaus Sinn , weil dann League of Legends an sich das 15-jährige Bestehen gemeinsam mit dem Release von Arcane S2 feiern könnte.