BDS raus! Das Worlds Wochenende im Überblick

Einmal mehr richten wir unsere Blicke nach Südkorea, wo gegenwärtig das wichtigste Turnier der League of Legends-Saison ausgespielt wird.

Bei den Worlds treten die besten Teams der Welt gegeneinander an und hoffen darauf, am Ende den Summoner‘s Cup in die Höhe recken zu dürfen. Mittendrin waren auch vier europäische Teams der LEC, die am vergangenen Wochenende jedoch wenig Grund zur Freude hatten.

Am Samstag traf G2 Esports auf GEN.G.

Eine Partie, die sich alleine von der Ansetzung her als „Banger“ bezeichnen lässt. Doch anstatt ein Duell auf Augenhöhe zu erleben, verwandelte sich G2 zum Spielball des derzeit stärksten koreanischen Teams. Zwei Mal mussten europäische Fans mit ansehen, wie Peanut, Payz und Co. den heimischen Nexus zerstörten. Entsprechend qualifizierte sich der LCK-Erste problemlos für die K.-o.-Phase, während es für G2 nun in das Segment der Teams geht, die bereits zwei Matches gewinnen konnten und eine Niederlage verbuchen mussten.

Es sollte nicht die letzte LEC-Niederlage an diesem Wochenende sein.

Sowohl Fnatic als auch die MAD Lions hatten ihrer Konkurrenz aus Fernost und Nordamerika nichts entgegenzusetzen.

Im Falle von Fnatic musste man sich der Übermacht von BLG aus der chinesischen LPL geschlagen geben, während die MAD Lions vom ersten LCS Seed, NRG, an die Wand gespielt wurden. Für Team BDS sollte es hingegen direkt in ein All-or-Nothing-Match gehen, da dieses am heutigen Montag mit Dplus Kia, dem koreanischen Zweitplatzierten, zu tun bekam. Doch auch hier war alles Hoffen vergebens und nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen war es Team BDS, das als erste LEC-Organisation in Korea die Segel streichen musste.

Weitere Ergebnisse in der Übersicht:

● (Bo3) JDG lieferte sich mit LNG lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen, konnte aber schlussendlich der eigenen Favoritenrolle gerecht werden und den ligainternen Machtkampf für sich entscheiden - JDG gewinnt 2:1 gegen LNG

● (Bo1) T1 präsentierte sich in Topform und lieferte das, bis dato, einseitigste Spiel der laufenden Weltmeisterschaft ab. Die Koreaner bezwangen Cloud9 mit 15 zu 0 Kills und einem Goldvorteil von 14,3k. Die Definition eines Stomps.

● (Bo1) kt Rolster gewann gegen Weibo in einem lange Zeit sehr ausgeglichenen Match.