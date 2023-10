Team BDS hat sich das Ticket für die SWISS-Stage gesichert!

Die Play-Ins sind durch, jetzt blicken wir gespannt auf die Swiss-Round, die erstmals in der Geschichte der League-of-Legends-Weltmeisterschaft zum Einsatz kommt. Dennoch lohnt es sich, auch auf die Play-In Stage zurückzuschauen, da es bereits hier einige spannende Matche zu bestaunen gab.

Ein vietnamesisches Wiedersehen

Insbesondere Team BDS rückte dabei in den Mittelpunkt des Geschehens. Als Vertreter der LEC galten die Europäer bereits im Vorfeld als großer Favorit auf ein Weiterkommen. Dennoch sollten sich die Jungs um Top Laner Adam „Adam“ Maanane nicht ganz so leicht tun. Bereits in der ersten Partie hatte man gegen den Zweitplatzierten der VCS, Team Whales, das Nachsehen.