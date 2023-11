EG und GG weg! LCS 2024 nur noch mit acht Teams

Nachdem am vergangenen Wochenende T1 den vierten Weltmeistertitel eintüten konnte, wurde am Rande bekannt, dass die nordamerikanische Topliga, die LCS, im kommenden Jahr aus lediglich acht Teams bestehen wird. In einem Interview mit Journalist und Szeneexperte Travis Gafford gab Riot Games‘ President of Esports John Needham an, dass sowohl EG wie auch die Golden Guardians in der Season 2024 nicht mehr Teil der Liga sein werden. Die Gründe fallen dabei unterschiedlich aus.