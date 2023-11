Endlich! Arcane Season 2 erhält Veröffentlichungsdatum - November 2024

Endlich ist es so weit: Der im League of Legends-Universum angesiedelte Animationsserie Arcane wurde jüngst ein Releasedatum für die zweite Staffel spendiert. Doch obwohl nun Gewissheit besteht, müssen sich die Fans noch etwas gedulden. In exakt einem Jahr, im November 2024, soll Season 2 via Netflix veröffentlicht werden.

Die Geschichte geht weiter

Obwohl bislang nicht viel über den Inhalt der zweiten Staffel bekannt ist, so wurde mittels eines Teasers bereits bestätigt, dass zumindest die Geschichte um Jinx, Vi und Caitlyn fortgeführt wird. Wir erinnern uns: in der letzten Folge der ersten Season kam es zu einem Showdown der genannten Figuren, an dessen Ende Jinx eine Rakete auf das Ratsgebäude in Piltover abfeuerte, was augenscheinlich zahlreiche Opfer nach sich ziehen könnte - genaues lässt sich nicht sagen, da noch vor dem Einschlag die Folge und somit die erste Staffel endete.