Neuer Rift, neue Minions, neue Buffs - League of Legends wird ordentlich umgebaut

League of Legends-Schöpfer Riot Games hat einmal mehr verlauten lassen, dass es im kommenden Jahr zahlreiche Änderungen für League of Legends und die Spielfläche, den Rift, geben wird.

Diese stehen dabei ganz im Zeichen der Chancengleichheit, da die Entwickler:innen sowohl die Blue- als auch Red-Side einander näher bringen wollen. So werden verschiedene Spots auf der Karte angepasst. Unter anderem bekommt die Bot Lane auf der Red-Side nun auch einen direkten Zugang aus dem eigenen Dschungel zur Lane spendiert, während in der Mitte weniger mobilen Champions mit einer veränderten Busch-Position hin zum River ausgeholfen wird.

Doch nicht nur die Umgebung wird stellenweise auf links gekrempelt, auch die Bewohner des Dschungels bekommen ein Overhaul spendiert. Besonders der Baron rückt dabei in den Mittelpunkt des Geschehens. Dieser wird im kommenden Jahr in drei unterschiedlichen Ausführungen erscheinen, die jeweils unterschiedliche Angriffsmuster wie veränderte Umgebungen bieten. Darüber hinaus verändert das Erscheinen von Baron Nashor den gesamten Dschungel dahingehend, dass sowohl Red- wie Blue-Buff von dem Void oder der Leere korrumpiert werden.

Buffs für alle

Ab Minute 20 gewähren beide Camps daher dem gesamten Team eine temporäre Verstärkung, wenn diese von einem Spieler oder einer Spielerin erlegt werden - die Stärke des Buffs fällt jedoch niedriger aus, als die vor der 20. Minuten. Davon ab wird der Rift Herald in seiner Anzahl auf ein Exemplar reduziert, stattdessen kommen kleinere Minions im Baron Pit zum Einsatz, die nach erfolgreichem Bekämpfen dauerhafte Buffs in Form von Schaden-über-Zeit an den diversen Gebäuden innerhalb des Rifts gewähren. Diejenigen, die den Herald erfolgreich bekämpfen konnten, dürfen diesen zudem als Gefährt nutzen und via Mausklick selbst in die gegnerischen Gebäude donnern lassen.