Spielbetrieb eingestellt - GamerLegion verlässt Prime League

GamerLegion gehörte in den vergangenen fünf Jahren zu den besten Teams der deutschen League of Legends-Szene. Doch damit ist nun Schluss. Wie die in Berlin beheimatete eSports-Organisation inzwischen verlauten ließ, habe man sich dazu entschieden, sich aus der Prime League zurückzuziehen und fortan den Fokus auf das internationale Geschäft der Orga zu legen.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„In jüngster Zeit sind wir jedoch zu dem Entschluss gekommen, dass wir unseren Fokus wieder stärker auf die internationale Bühne legen wollen. Dazu bündeln wir nun unsere Ressourcen. Wir sind sehr dankbar, für die wunderbaren Momente, die wir mit unseren Spielern in der Prime League erleben durften und wünschen jedem einzelnen viel Erfolg in der Zukunft.“, so CEO Nicolas Reber.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

Internationalisierung & Nachschub aus Österreich

Neben League of Legends ist GamerLegion insbesondere für das eigene Counter-Strike-Team bekannt, das in jüngerer Vergangenheit einige Erfolge wie gute Platzierungen erzielen konnte. Auch in Age of Empires 2 ist man international erfolgreich, während Tekken-Spieler Tetsu zu den besten deutschen Spielern zählt.

+++ Sendungen, Interviews, VODs! Abonniert unseren neuen YouTube- und TikTok-Kanal für noch mehr eSports- & Gaming-Content! +++