T1 gewinnt zum vierten Mal die Weltmeisterschaft in League of Legends - Worlds 2023

T1 gewinnt das Finale der Worlds 2023

Nach mehr als sieben Jahren war es am gestrigen Sonntag endlich so weit: T1 hat sich zum vierten Mal in League of Legends zum Weltmeister gekrönt. Für Superstar Faker geht damit eine lange Sehnsucht endlich in Erfüllung.

Zum vierten Mal krönen sich T1 und Lee "Faker" Sang-hyeok zum Weltmeister in League of Legends. Der Rekordweltmeister hat im Finale der diesjährigen Worlds Gegner Weibo Gaming mit 3:0 auf die Bretter geschickt

© Colin Young-Wolff/Riot Games