T1 ist einmal mehr Koreas letzte Hoffnung - LPL auf Finalkurs

Die heiße Phase der League of Legends-Weltmeisterschaft ist unlängst angebrochen, in den Quarter Finals galt es den Einzug in das Halbfinale perfekt zu machen. Mit NRG traf der letzte verbliebende westliche Vertreter auf Weibo Gaming aus der LPL. Jegliche Hoffnung, die LCS- wie LEC-Fans für ein Weiterkommen des Teams hegten, wurden spätestens mit dem zweiten Match der Best-of-5-Series zu Grabe getragen. Kühl heruntergespielt, sicherte sich der LPL-Vierte den Einzug in die nächste Runde, während NRG wie schon zuvor G2 Esports oder Fnatic die Heimreise antreten darf.

Überraschung pur!

Im Anschluss bekamen die Zuschauer:innen mit der Partie zwischen GEN G und BLG das erste richtige Spitzenmatch zu sehen. Hier sollte zunächst der LPL-Zweite BLG loslegen wie die Feuerwehr und sich die ersten beiden Runden sichern. Kaum verwunderlich also, dass bei GEN G direkt die Alarmglocken zu schrillen begannen, konnte und wollte man sich auf heimischen Boden nicht wie schon 2018 sang und klanglos aus dem Turnier verabschieden.

Entsprechend kämpferisch gab sich der LCK-Erste. Besonders ADC Peyz wuchs in Match Nummer drei über sich hinaus und sicherte seinem Team den ersten Punkt. Auch in der nächsten Partie gab er, wie zuvor auf Kai‘Sa, mit Kalista alles und sorgte zusammen mit Mid Laner Chovy und Jungler Peanut dafür, dass ein Sieger auf der alles entscheidenden fünften Map gefunden werden musste. Doch so sehr man sich auf dieser anstrengte, am Ende war es BLG, das triumphierte und somit im Halbfinale auf Liga-Konkurrent Weibo Gaming treffen wird. Die erste Überraschung des Turniers war perfekt!

JDG auf Finalkurs & Koreas Hoffnungsträger

Keine Überraschung hingegen gab es beim Aufeinandertreffen zwischen KT Rolster und LPL-Champion sowie MSI-Sieger JD Gaming. Obwohl sich die Koreaner noch auf der ersten Karte zu behaupten wussten, war es ab Partie zwei ausschließlich JDG, das tonangebend im Rift unterwegs gewesen ist. Entsprechend fix, wenn auch mit einem kleinen Stolperer, sicherte sich der nunmehr alleinige Titelanwärter den Sieg und trifft im zweiten Halbfinale der Worlds 2023 auf Koreas letzten Hoffnungsträger.