T1 schafft erneut den Final-Einzug während Weibo als Underdog BLG rauswirft

Die Semis sind durch, jetzt steht das wichtigste Match einer jeden League of Legends Season an. Das Finale der World Championship, das einmal mehr unter der Beteiligung von Rekordweltmeister T1 stattfindet.

Zunächst ging es jedoch am Samstag darum zu klären, welche Mannschaft als Erstes das Ticket für das Endspiel lösen würde: BLG oder Weibo Gaming. Bei den meisten Expert:innen dürfte dabei BLG auf dem Zettel gestanden haben, galt der LPL-Zweite nach JDG als bestes Team der chinesischen Liga, möglicherweise der ganzen Welt. Insbesondere nach dem erstaunlichen Ausscheiden von GEN G, welches für viele nebst JDG im großen Finale um die Trophäe spielen sollte. Doch wie so oft kommt es anders und vor allem als man denkt.

T1 erneut im Finale

Einen Tag später, am gestrigen Sonntag, kam es in der zweiten Halbfinalpartie zu einem wegweisenden Duell, das besonders für JDG nicht ohne Folgen bleiben sollte. T1 um Superstar Faker traf auf den amtierenden chinesischen Champion, der im laufenden Jahr alles gewonnen hat, was es bis dato zu gewinnen gab. Spring- wie Summer-Split und das Mid-Season Invitational. Kaum ein anderes Team wurde derart hoch gehypt wie JDG um die Starspieler Ruler und Kanavi .

JDG stand mit T1 jedoch ein Team im Weg, welches im Laufe des Turniers immer besser in Form kam, das sich zunächst in einem 3:0-Triumph über LNG manifestierte und auch vor JDG keinen Halt machen sollte. Tatsächlich überraschte der Rekordweltmeister aus Korea bereits auf der ersten Karte mit einem äußerst interessanten Pick. Anstatt auf bisher gespielte ADC-Champions zu setzen, packte Gumayusi Jhin aus der Trickkiste aus, der bis zu diesem Zeitpunkt weder gespielt noch gebannt wurde. Augenscheinlich eine Entscheidung, die gepaart mit Keria auf Bard, für ordentlich Verwirrung Seitens JDG sorgte, weshalb T1 nach nicht einmal 25 Minuten den ersten Sieg eintüten konnte.

Doch im Gegensatz zu KT wusste sich T1 zu behaupten, was sich insbesondere an einem Play von Faker in der 30. Minute der dritten Map festmachen lässt. Obwohl der Rekordweltmeister in Richtung der eigenen Basis gedrängt wurde und die Spieler teils verstreut über den eigenen Dschungel und dem Tier 2 Turret auf der Mid Lane agieren mussten, war es ein aggressiver Spielzug Fakers, der die zweite Niederlage JDGs festmachen sollte.