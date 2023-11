Wechselt Rekkles zu Weltmeister T1?

In der Vergangenheit zählte Rekkles zu den bekanntesten League of Legends-Profis Europas, doch sollte ihm nach seinem Abschied von Fnatic im Jahre 2020 keine größeren Erfolge beschieden sein. Zwar konnte er zwischenzeitlich mit LFL-Vertreter Karmin Corp die EU Masters gewinnen, doch von einem LEC-Titel oder gar einer Weltmeisterschaft war der Schwede weit entfernt.

Ein Wechsel-Novum

Auch, wenn bislang keine offiziellen Informationen bekannt geworden sind, würde der Zeitpunkt durchaus passen. Erst vor wenigen Stunden enthüllte T1, sich von einer Reihe an Nachwuchsspielern getrennt zu haben. So besteht das gegenwärtige Roster ausschließlich aus einem Mid Laner, Top Laner sowie AD Carry. Entsprechend würde für Rekkles, insofern dieser tatsächlich nach Korea wechseln sollte, zumindest die passende Position offen sein. Der Schwede wäre im Falle eines Transfers der erste Nichtkoreaner, der für die prestigeträchtige eSports-Organisation an den Start gehen würde.