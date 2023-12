Alle Infos, Daten & Fakten zur kommenden 2024 Season der LEC

Gruppenphase und Playoffs werden zusammengefasst

Die LEC-Season bleibt nach wie vor in drei Splits aufgeteilt: Winter, Spring und Summer. Innerhalb dieser Abschnitte kommt es aber nun insofern zu Veränderungen, dass die Gruppenphase und Playoffs in Zukunft zusammengefasst und als ein einzelnes Element ausgespielt werden. Die bisherigen Best-of-Three und Best-of-Five-Serien bleiben zwar bestehen, jedoch hat Riot Games entsprechende Failsaves installiert, sodass es in Lower Brackets zu keinen doppelten Ansetzungen kommt. So treten Teams, die in der ersten Upper Bracket Runde gegeneinander gespielt haben nicht in der zweiten Lower Bracket Stage gegeneinander an.