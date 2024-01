SK Gaming dominiert, Vitality & Karmine Corp mit Fehlstart

Alleine an den Zuschauerzahlen gemessen gelang der LEC ein Start nach Maß. In der Spitze sahen mehr als 640.000 Menschen dem bunten Treiben der Topligisten zu, die sich auf einem einmal mehr veränderten Rift gegenseitig beharkten.

Am Ende war es jedoch ein gänzlich anderes Team, das sich ungeschlagen an die Spitze setzte.

Dominanz aus Köln - SK Gaming

Während G2 und Fnatic am Wochenende ein Start nach Maß gelang und beide Mannschaften ihre Gegner auf die Bretter schicken konnten, schickte sich SK Gaming an es den beiden Ligabehemoths gleichzutun. Tatsächlich zog SK nach dem Abschluss des dritten Matches am gestrigen Abend an den beiden vermeintlichen Titelkandidaten vorbei und bewahrte sich so, zumindest bis zum zweiten Spieltag, eine weiße Weste. G2 zog im Duell mit Ligarückkehrer Rogue den Kürzeren, obwohl sich Rogue zuvor gegen SK Gaming (Samstag) und im Anschluss Team Heretics (Sonntag) schwer tat.