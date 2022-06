LoR macht Ankündigung wahr: PvP-Fokus bringt gewaltige Gameplay-Änderungen

Mit diesem Satz im am 03. Juni veröffentlichten Blog-Post-Eintrag machte Riot Games die Marschrichtung von Legends of Runeterra für die nächsten Monate ganz klar. Nun folgte auf die erstmalige Blog-Ankündigung von Executive Producer Dave Guskin, die Bestätigung von LoR-Gamedesigner Steve Rubin via Twitter.