Der Status Quo der Overwatch League - Die Midseason Madness Vorschau

Acht aus der West-Liga und vier Teams aus der East-Liga spielen seit gestern auf Hawaii um 1.000.000 USD Preisgeld und wichtige Bonuspunkte zur Qualifikation für die Playoffs am Ende der Saison. Was die Teilnehmer angeht, hat sich im Vergleich zum Kickoff Clash wenig getan. Neu dabei in den Playoffs ist nur London Spitfire, die Washington Justice ersetzen.