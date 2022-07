Overwatch: Blizzard in der Kritik! Regelfehler sorgt bei Contenders-Turnier für Aufsehen

Heute, am Finaltag, steht für die verbleibenden Teilnehmer noch einmal ein wahrhaftiger Marathon an. Um 16:30 Uhr startet der Wettkampftag mit der Fortsetzung des unterbrochenen Spiels von gestern. Danach wartet Ex Oblivione auf den Verlierer. Im folgenden Finale könnte es dann sogar noch den Bracket Reset geben. Da alle Matches als First-To-4 Aufeinandertreffen ausgetragen werden, könnten heute über 20 Karten gespielt werden.