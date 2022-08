Overwatch: Was ein Coup! Munich eSports sorgt für Sensation bei den Contenders

Gestärkt mit der Motivation aus einem ohnehin schon starken Contenders-Run ging das Team um die Deutschen Core Jacob „choose“ Bronder, Oliver „TrqstMe“ Pöhler und Moritz „Cookie084″ Schmidt in das entscheidende Spiel gegen den Sieger aus dem Lower Bracket Final. Dort konnten sich YZNSA und Co. mit 4:1 klar gegen Ex Oblivione durchsetzen. Somit war das Re-Match zwischen den Münchnern und 01 Esports perfekt. Am Ende siegten die Deutschen in eine Serie über sieben Karten mit vielen Höhepunkten mit 4:3 über das Team aus der MENA Region. Nach der ersten Teilnahme in einem Contenders Turnier überhaupt, ist es nun auch gleich der erste Sieg für das Team aus der bayrischen Landeshauptsadt.