Kiriko: "Ein Traum, der wahr wird" - Fähigkeiten & Expertenstimmen zur neuen OW2-Heldin

Amir „Amir“ Ahmed (Coach Team Peps, ex. Coach Uprising Academy): „Seit Ana gab es keinen Support mehr, der so vielseitig und anspruchsvoll war. Kiriko wird einen frischen Wind in die sonst monotone Landschaft der Supporter bringen, auf den die Playerbase schon so lange wartet. Die einzige Sorge, die bleibt, ist, dass ihr Kit etwas überladen scheint. Ich hoffe, dass Blizzard Anpassungen vornimmt.“