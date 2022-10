Overwatch 2: Der Erfolgsstart in Zahlen - Streamer und Profis kehren zurück

Im Moment läuft es richtig gut für Blizzard. Das Spiel sieht gut aus, die Meta ist stimmig, die Community ist zufrieden. Natürlich hatte auch Overwatch 2 in der ersten Zeit vereinzelte Probleme, wie beispielsweise bei Log-Ins oder Hero-Bugs. Insgesamt ist das Spiel aber überzeugend in die Gamingwelt gestartet. Um diesen Erfolg nun auch beizubehalten, muss der Spielentwickler jetzt primär eines tun: Dranbleiben. Regelmäßige Patches, neue Karten und Helden sind nur einige der Versprechen, die der Community gemacht wurden. Neue Inhalte sind für den langfristigen Erfolg des Spiels unabdingbar. Ob der Hype also anhalten kann, werden die nächsten Monate zeigen.