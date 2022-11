Overwatch Contenders: Run It Back Tournament - Ein deutsches Team unter den Favoriten?

Auch wenn es schwer zu glauben ist: In zwanzig Turnierteilnahmen konnte das Team mit Hauptsitz in den Niederlanden kein einziges Mal den ersten Platz erreichen. Zum Run It Back-Wettbewerb hat YaB nun das Roster um Tankspieler Lukas „LullSiSH“ Wiklund verpflichtet, das zuletzt für The Ultimates spielte. Neu im Boot ist Ilari „Vestola“ Vestola. Der Finne spielte bis in vor Kurzem noch für das Overwatch League-Team Paris Eternal.