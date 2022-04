eFootball 2022 Update 1.0: Alle Verbesserungen im Überblick

Mit dem offiziellen Update 1.0 soll sich das in Zukunft ändern. Laut eigener Aussage habe das unmissverständliche Feedback der SpielerInnen dazu beigetragen, eFootball 2022 in die richtige Richtung zu bringen: „Wir möchten Fußballfans auf der ganzen Welt ein neues Fußballspiel mit noch nie dagewesenem Realismus anbieten. Mit dieser Überzeugung begannen wir die Entwicklung von eFootball™ 2022, die letztlich zwei Jahre dauern sollte. Allerdings waren wir so fokussiert auf die termingerechte Veröffentlichung des Spiels, dass wir das Wichtigste aus den Augen verloren – die Qualität. Folgerichtig hagelte es Kritik von zu Recht enttäuschten Fans. Das Entwicklungsteam arbeitet seitdem unermüdlich daran, das Vertrauen unserer geschätzten Fans zurückzugewinnen und das Spiel für Fußballfans rund um die Welt umso besser zu machen.“