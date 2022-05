eFootball Championship 2022: Neuer Wettbewerb markiert eSports-Comeback

So langsam kommt der virtuelle Ball wieder ins Rollen. Nach dem lang ersehnten und dringend benötigten Update für den PES-Nachfolger eFootball will Publisher Konami nun auch die eSports-Szene wieder aufleben lassen. In einer Pressemitteilung gab das japanische Unternehmen die Pläne für einen neuen kompetitiven Wettstreit bekannt.