Exklusiv! Wir haben mit PUBG-Team Acend gesprochen

100.000 US-Dollar und die letzte Chance sich für die Weltmeisterschaft im November zu qualifizieren - die am heutigen Freitag startende PUBG EMEA Championship: FALL verspricht jede Menge Spannung wie Action. Mittendrin: Acend, mit einem aus Deutschland & Österreich stammenden Roster, das alles daran setzen möchte, hier ganz vorne in den Rankings zu landen, auch um sich für die anstehende Weltmeisterschaft, der PUBG Global Series (PGS) ordentlich zu präsentieren.

Florian Merz hat mit Acend-Coach Ivo „Kowo“ Schenk das Interview via Mailaustausch geführt.

SPORT1/Florian Merz: Ihr geht als deutsche Organisation ins Rennen um jede Menge Preisgeld. Wie bereitet ihr euch auf das Turnier vor?

Kowo: Da man in PUBG immer gegen 15 andere Teams gleichzeitig spielt, bereit man sich zwar auch auf die Gegner Teams vor, arbeitet aber vor allem an sich selbst.

SPORT1/Florian Merz: Abgesehen vom Turniersieg, was ist das eurer Meinung nach realistische Ziel für das Event?

Kowo: Das Turnier ist das letzte regionale Turnier dieses Jahres, in dem man Punkte für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft, der PGC, sammeln kann. Wir brauchen nur noch wenige Punkte, also ist das Hauptziel, eine Top-8-Platzierung o. Ä. zu sichern, um die Qualifikation zu garantieren.

SPORT1/Florian Merz: Welche Mannschaften stellen eurer Meinung nach die größten Hindernisse auf dem Weg zum Titelgewinn dar und warum?

Kowo: Die klar beste Mannschaft in Europe ist Twisted Minds, aber auch Teams, die in ähnlichen Gebieten auf der Map landen wie wir, sind direkte Rivalen, so z. B. Question Mark.

SPORT1/Florian Merz: Generell gefragt: wie seht ihr die Entwicklung von PUBG in Deutschland oder allgemein im europäischen Raum (in Bezug auf eSports)? Darauf aufbauend: Was benötigt es eurer Meinung nach, um PUBG in Europa noch zugänglicher zu gestalten bzw. mehr an Popularität gewinnen zu lassen?