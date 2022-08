Tag 1 des Six Berlin Majors wartet mit spannenden Überraschungen auf

Bereits zum Auftakt gab es eine ordentliche Machtdemonstration des vermeintlichen Titelfavoriten, dem FaZe Clan. Das Team, das in den Augen zahlreicher Experten schon jetzt als Finalrundenteilnehmer feststeht, besiegt die Soniqs mit 7:4 und sicherte sich den ersten Sieg in Gruppe B. Überhaupt wurde diese am ersten Spieltag von zwei Teams dominiert. Sowohl FaZe als auch G2 Esports gelang es am gestrigen Montag zwei von zwei Matches für sich zu entscheiden. Da G2 jedoch eines davon erst in der Overtime gewann, führt der FaZe Clan die Gruppe bislang an.