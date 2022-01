Rocket League: Eine Legende hört auf: Kronovi out.

Ganz verloren geht Kronovi der Rocket-League-Community trotz Rücktritt aber nicht. Wie viele Ex-eSports-Profis will sich der 24-Jährige ab sofort noch mehr aufs Streamen konzentrieren. Außerdem möchte er seine Erfahrung nach wie vor in Form von Tutorials an die kommende beziehungsweise bestehende Autoball-Generation weitergeben. Auch Casting oder Coaching sollen valide Optionen für den Amerikaner sein.