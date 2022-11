Rocket League: Erster Erfolg der Geschichte! Liquid gewinnt RLCS-Regional

Die Swiss Stage der Top16 war dieses Mal von einem starken Favoritensterben geprägt. Große Namen wie Quadrant, Moist und BDS konnten sich in der Swiss Stage nicht durchsetzen. Quadrant landete mit einem Ergebnis von 1:3 sogar nur auf Platz 13 von 16 – und damit weit entfernt vom letzten Erfolg im Fall Cup (Runner Up). In der letzten Runde des Schweizer Systems besiegte Liquid Team BDS mit 3:0, Williams Resolve konnte sich mit 3:2 gegen Moist Esports behaupten.