FaZe machts und bezwingt Dauerbrenner Gen.G in der RLCS

Am vergangenen Wochenende war in der RLCS wieder die nordamerikanische Region an der Reihe. Das zweite Regional des Winter Splits bot jede Menge spannende Action und Überraschungen. Im Finale trafen sich schon zum dritten Mal in dieser Saison der FaZe Clan sowie Gen.G Mobil1 Racing und zum zweiten Mal konnte FaZe dieses Match-Up für sich entscheiden.