Debüt rückt immer näher! Dieses Supertalent aus Frankreich könnte alles verändern

Ein Wunderkind scharrt mit den Hufen! Obwohl in der kommenden Woche das Winter Major der Rocket League Championship Series beginnt, beherrscht ein Talent die Schlagzeilen, das in San Diego noch gar nicht antreten darf. Die Rede ist von Alexis Bernier, besser bekannt als Vitality Zen.

Auch wenn der 16-Jährige erst im Spring Split für die renommierte Organisation an den Start gehen wird, fiebert die Szene seinem Debüt in der RLCS entgegen. Die Top-Spieler schwärmen von den außergewöhnlichen Fähigkeiten des jungen Franzosen - Er könnte alles verändern!

Das macht Vitality Zen so gut

Wenn Vitality am 12. Mai bei den Spring Open in die Frühlings-Saison startet, könnte die Rocket-League-Welt nicht mehr die gleiche sein, denn an diesem Tag wird Zen voraussichtlich seine Premiere in der RLCS feiern - nur wenige Wochen nach seinem 16. Geburtstag und ausgestattet mit einem Talent, das einzigartig scheint. Zahlreiche Highlight-Clips, die in den sozialen Netzwerken zu finden sind, bestätigen diese These.