Sensation! WM-Endrunde kommt nach Deutschland

Ein Freudentag für alle deutschen Rocket-League-Fans! Im Zuge des Winter Majors in San Diego haben die Verantwortlichen der Championship Series den Austragungsort der nächsten Weltmeisterschaft bekannt gegeben. Im Sommer 2023 kehrt das Mega-Event nach vierjähriger Abstinenz zurück nach Europa. Doch damit nicht genug.

Erstmals in der Historie der RLCS findet das größte und wichtigste Turnier des Rahmenkalenders in Deutschland statt. Vom 3. bis zum 13. August treten die besten Spieler der Welt in Düsseldorf gegeneinander an, um den Champion der 12. Season zu küren - und auf die Teilnehmer wartet sogar ein Preispool in nie dagewesener Höhe!

Rocket League WM in Deutschland: Das wissen wir schon

Obwohl der etwa 30 Sekunden lange Teaser, den die offizielle Rocket-League-Esports-Seite via Twitter veröffentlicht hat, noch nicht allzu viele Informationen preisgibt, so sind trotzdem schon einige Fakten rund um die Deutschland-Premiere bekannt.

Der Startschuss zum Offline-Turnier ertönt am 3. August. Zu Beginn steht die Wildcard-Round an, in dem 16 der insgesamt 24 qualifizierten Teams in einem Schweizer-System aufeinandertreffen. Die acht besten rücken eine Runde vor und komplettieren zusammen mit den acht bereits gesetzten Trios das Teilnehmerfeld der Gruppenphase. Hier werden die verbleibenden Roster in zwei Gruppen zu je acht Teams gesplittet, die über ein Double-Elimination-Bracket die acht Playoff-Qualifikanten ausspielen.

Am 13. August findet schließlich der Championship-Sunday statt, der mit der ersten Partie des Viertelfinals eingeläutet wird. Über ein Single-Elimination-Bracket kristallisieren sich schließlich die zwei Titelanwärter heraus, die im Grand Final die Nachfolge von Team BDS antreten wollen. Dem Sieger winken in diesem Jahr 600.000 US-Dollar. Insgesamt stellt Psyonix sogar 2,1 Millionen US-Dollar zur Verfügung - eine Rekordsumme im kompetitiven Rocket-League-Kosmos!

Wer am Ende alles in die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen reisen darf, kann zu diesem Zeitpunkt der Saison nur spekuliert werden. Lediglich die französische Organisation Karmine Corp, die auch das Winter Major gewinnen konnte, hat aufgrund der eigenen Punkteausbeute zumindest einen Platz in der Wildcard-Round sicher.