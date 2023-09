Erst einmal Pause! Rocket League startet erst 2024 wieder im eSports durch

Nachdem sich Team Vitality in Düsseldorf vor einigen Wochen zum Weltmeister krönen konnte, soll es das in Sachen Turniere erst einmal für die Rocket-League-Szene gewesen sein. Wie Entwickler Psyonix verlauten ließ, werden alle Wettbewerbe bis ins kommende Jahr pausieren.

Fokus auf die Community

Mit dem Ablauf der vergangenen Season sicherte sich Rocket League ein All-time-High in Sachen Zuschauerzahlen, was sich insbesondere im Umfeld der Weltmeisterschaft bemerkbar machte. In der Spitze haben über 100.000 Leute die Duelle in Düsseldorf und den schlussendlichen Triumph Vitalitys gleichzeitig live mitverfolgt.