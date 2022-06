Twitter-Ausraster! Team Vitality sperrt eigenen Valorant-Coach

In einem von Tanishq „Tanizhq“ Sabharwal veröffentlichten Statement entschuldigt sich dieser für sein Fehlverhalten und die Äußerungen, die er gegenüber KE1SH äußerte. Ebenfalls entschuldigt er sich für die mögliche Beschädigung der Marke Team Vitality. Um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden, wird er zudem mit einem Mental Coach an seinem Verhalten arbeiten.