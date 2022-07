Angry Titans gewinnen trotz Sturmflut Valorant-Turnier!

AFoxx: Wir alle wollten diesen Sieg. Jeder hatte sich fest vorgenommen, noch besser zu spielen als im ersten Split. Wir wollten uns selbst und allen anderen zeigen, dass wir nicht nur irgendein DACH-Team sind. Wir wollten als Top-Mannschaft spielen und auch so wahrgenommen werden. Ich selbst habe jeden Tag Ranked und Deathmatch gegrinded und stundenlang VODs studiert. Ich habe jeden Tag zwölf bis vierzehn Stunden an meinem Gameplay gearbeitet und es hat sich unglaublich gut angefühlt, als sich das am Ende ausgezahlt hat. Meine Routine nach dem Aufstehen war: Deathmatch für eine Stunde, VOD Review, Scrims, Deathmatch, Ranked und dann im Bett wieder VODs schauen. Und dann am nächsten Tag wieder von vorne.