Valorant: Patch 5.01 - Phoenix, Yoru und KAY/O im Fokus

In der neuen Version wurden unter anderen Veränderungen an Phoenix vorgenommen. Die Flash des aktuell völlig außerhalb der Meta stehenden Duelisten hat jetzt eine maximale Dauer von 1,5 Sekunden statt 1,1 Sekunden. Auch die Feuerwand hat eine kleine Anpassung erhalten. Phoenix nimmt seine Waffe inzwischen schneller wieder in die Hand, nachdem er die Schneise genutzt hat. Zu guter Letzt hat auch die ultimative Fähigkeit eine längst überfällige Verbesserung erhalten. Sobald die Fähigkeit endet, spawnt man endlich auch wieder mit der Anzahl an Schildtrefferpunkten, die man vor der Verwendung hatte. Vor dem Patch erloschen jegliche Schilde, sobald man die X-Ability verwendete.