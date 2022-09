LOUD ist neuer Weltmeister in Valorant! LOUD gewinnt die Valorant Champions

Obwohl OpTic auf Bind dominant auftrat, scheint es an diesem Abend so, als hätte LOUD die Siege in der Nachspielzeit für sich gepachtet. In einer engen Partie gingen beide Teams immer wieder in Führung und musste zum zweiten Mal im Laufe des Finales einen Sieger nach der regulären Spielzeit ermitteln und einmal mehr waren es die Jungs von LOUD, die einmal mehr in Führung gegangen sind.