Valorant: G2 Gozen gewinnt erstes Frauen-Major überhaupt!

„Grüße in meine Heimat Bahrain, ich bin so überglücklich sie hier repräsentieren zu können. Mein Land und all die anderen Spielerinnen und Frauen in der MENA-Region. Ihr könnte es schaffen. Wenn ihr euch etwas in den Kopf setzt, eine Vision, ein Ziel, was auch immer habt, dann könnt ihr es tun. Ihr müsst an euch glauben. Weil heute, heute habe ich es geschafft. Und ich kann es nicht glauben.“ - Maryam „Mary“ Maher (G2 Gozen)