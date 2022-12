Spektakel und Überraschungssieger beim regionalen Valorantabschluss

Im kommenden Jahr wird Riot das regionale Ligasystem mit neuen Wettkämpfen zunehmend ausweiten. So stoßen Italien und Portugal zu den bereits bestehenden Regionen hinzu. Damit eröffnen sich für Organisationen, die bisher in andere Gebiete ausweichen mussten, jetzt neue Möglichkeiten. Um die in Mailand ansässige Organisation Dsyre werden die Spekulationen lauter, dass 2023 der Wechsel in die landeseigene Liga kommen soll.