Von Berlin bis Istanbul: Alle Valorant Highlights 2022

Neue Maßstäbe setzte Riot dieses Jahr hauptsächlich in der Szene des Frauen-eSports. Mit den Game Changers Champions in Berlin markierte der Spielhersteller einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zu Gleichberechtigung im elektronischen Wettkampf. Für Europa traten in der Hauptstadt im November Guild X und G2 Gozen an. Auch Deutschland wurde im Turnier vertreten, Vivian „roxi“ Schilling von Guild zeigte vor heimischen Publikum einige Male, was die Szene drauf hat. Am Ende reichte es für roxi und ihr Team allerdings leider nur für Platz fünf.