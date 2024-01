Hammer! Eintracht Frankfurt steigt in Valorant ein

Was noch vor zehn Jahren ein undenkbarer Schritt gewesen ist, ist aus heutiger Sicht nur die logische Konsequenz: Eintracht Frankfurt ist als erster Fußballklub in Deutschland in Valorant eingestiegen. Der Verein nimmt damit ein weiteres Mal eine Vorreiterrolle in der Welt des eSports ein. Neben EA SPORTS FC 24 betreibt der Traditionsclub ein eigenes League of Legends-Team, das ab dem heutigen Abend einmal mehr in der höchsten deutschsprachigen Spielklasse, der Prime League, an den Start gehen wird.