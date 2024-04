Lahm: Alonso deckt ein Problem der Bundesliga auf - das auch an Kimmich abzulesen ist

Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm hat Xabi Alonso in höchsten Tönen gelobt - und damit gleichzeitig indirekte Kritik an den anderen Trainern der Bundesliga geübt. Bayer Leverkusens Meistercoach Alonso hebe sich von der Konkurrenz in Deutschland ab, weil er eine andere Idee vom Fußball habe.