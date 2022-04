FIFA 22: VBL-Einzelfinale vor Zuschauern - Schafft Leipzig das Double?

Via Twitter ließ die bevestor Virtual Bundesliga mitteilen, dass der zweite Finaltag, also der 05. Juni, vor Livepublikum ausgetragen werden soll. Tickets für das brisante Event sind ab sofort im Verkauf. Der Preis beläuft sich auf sechs bis acht Euro. Veranstalter ist das renommierte eSports-Unternehmen ESL. Austragungsort wird die Location XPOST in Köln sein.