DFL: Virtual Bundesliga in Statuten verankert - kommt jetzt die Teilnahmepflicht?

Schon im Dezember 2021 kündigte die DFL ihre Vorhaben an. 26 Clubs sind bereits im VBL-Wettbewerb vertreten, die übrigen zehn sollen folgen. So ist zumindest der Plan. Welche Konsequenzen Clubs droht, die sich einer Teilnahme entziehen, soll in den nächsten Jahren ausdiskutiert werden. Gleichzeitig stellt Andreas Heyden, Geschäftsführer der DFL Digital Sport GmbH, aber klar, dass es „keinen Zwang geben wird“. Die VBL soll als so genanntes B-Kriterium herhalten und dadurch keinen Einfluss auf die Lizenzerteilung eines Clubs besitzen, noch den Spielbetrieb der 1. und 2. Bundesliga beeinflussen.