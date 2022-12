Nach Schlappe gegen Ex-Profi! Krise beim Rekordmeister spitzt sich zu

So bedrückt war die Stimmung im Lager der Grün-Weißen lange nicht. Nur magere acht Punkte aus elf Spielen stehen auf der Habenseite. Die jüngste Niederlage bedeutete für den Rekordchampion der VBL gar den Absturz ans Tabellenende. Ein durchaus ungewohntes Bild an der Weser, zählt der Klub doch jährlich zu den Anwärtern auf den Titel. In FIFA 23 läuft das Team bislang allerdings den eigenen Ansprüchen hinterher.