Weil Köln das Siegen verlernt hat! Hansa-Kogge segelt davon

Nachdem sich Hansa Rostock in der abgelaufenen Saison unter dem Deckmantel des Neulings still und heimlich zum Titel-Aspiranten gemausert hatte, beweisen sie in diesem Jahr, dass erneut mit ihnen zu rechnen ist. Darüber kann selbst ein Makel wie die erste Schlappe gegen Bayer Leverkusen (1:3, 1:1, 0:4) nicht hinwegtäuschen. Vier Zähler Vorsprung auf Rang zwei sprechen zu diesem frühen Zeitpunkt bereits eine deutliche Sprache.