Borger warnt: "Viele denken wieder zu groß"

Während den European Championships ist die Diskussion um Olympische Spiele in Deutschland wieder lauter geworden. Am Montag hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gefordert, Deutschland müsse sich "zu einer Bewerbung aufraffen". Das Beachvolleyball-Paar Borger/Sude war am Dienstag mit einem überlegenen 2:0-Sieg gegen das ukrainische Duo Baieva/Lasarenko in das Turnier am Münchener Königsplatz gestartet.