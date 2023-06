Nach Verletzungspause: Boll für European Games nominiert

Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll (Düsseldorf) kehrt nach seiner überstandenen Schulterverletzung bei den European Games in Krakau (21. Juni bis 2. Juli) in den Spielbetrieb zurück. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) benannte den 42-Jährigen in einer zweiten Nominierungsrunde am Montag mit 79 weiteren Athleten für das Team D. Boll hatte zuletzt Ende Februar am Tisch gestanden und im Mai die WM in Durban verpasst.

Insgesamt starten in Polen 287 Sportlerinnen und Sportler für die deutsche Mannschaft. Neben Boll sind unter anderem Kanutin Ricarda Funk, Olympiasiegerin im Einer-Kajak, und die dreifache Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid im Aufgebot. "Die European Games in Polen werden für das Team D ein absoluter sportlicher Höhepunkt in diesem Jahr", sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert: "Ich freue mich sehr, dass wir mit einer starken Mannschaft anreisen."