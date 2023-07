Goldenes Wochenende zum Abschluss der Europaspiele in Krakau

Goldenes Wochenende in Krakau: Die abschließenden Tage der Europaspiele in Polen waren für das Team Deutschland zwei ziemlich erfolgreiche. Neben Gold im Kanu, Tischtennis und Kickboxen holten die deutschen Athletinnen und Athleten weitere Medaillen und viele Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Im Medaillenspiegel bedeutet das Platz vier hinter Italien, Spanien und der Ukraine.