Formel-1-Hammer um Ferrari-Star bahnt sich an!

Ab 2026 dürfen sich die Formel 1-Fans auf ein neues Team freuen: Audi übernimmt den Sauber-Rennstall und geht als neues Werksteam in der Motorsport-Königsklasse an den Start. Mit Nico Hülkenberg steht bereits der erste Fahrer fest, der Deutsche wechselt bereits zur kommenden Saison von Haas zu Sauber und wird dort den Wechsel zu Audi miterleben. Der Sauber-Geschäftsführer verrät nun, wer sein Teamkollege werden soll.

Das soll sich nun aber ändern. „Jeder möchte Carlos in seinem Team haben. Er ist einer der besten Fahrer“, sagt Bravi und kommt anschließend aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Er ist sehr reif, ein guter Fahrer, der das Auto weiterentwickeln kann, und sehr konstant. Er ist stark im Qualifying und im Rennen“.

Die Gespräche mit Sainz bestätigt Bravi. Er würde aber auch noch mit anderen Fahrern sprechen, unter anderem auch mit den beiden aktuellen Fahrern Valtteri Bottas und Zhou Guanyu. „Wir haben Nico bestätigt, also haben wir keine Eile, eine Entscheidung zu treffen“, erklärt der Geschäftsführer.

Doch dabei darf er sich nicht zu viel Zeit lassen, denn bisher haben nur Ferrari und McLaren ihr Fahrerpaar für das kommende Jahr bestätigt. Gut möglich, dass also auch andere Teams bei Sainz vorfühlen.

Einen kleinen Vorteil hat das Audi-Team aber: Carlos Sainz senior, der Vater des Formel 1-Fahrers, geht seit ein paar Jahren für die Marke mit den vier Ringen in der Rallye Dakar an den Start. Anfang des Jahres brachte er Audi sogar den Siegen in der Rennserie.