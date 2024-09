Eric Sindermann hat viel erlebt. Als Sportler spielte er Handball in der Bundesliga, in Katar, im Libanon oder auch in Norwegen. Auch an diversen Reality-TV-Shows nahm der Ex-Handballer teil. Nun wartet mit EXATLON Germany (ab Montag 20.15 Uhr im TV auf SPORT1) eine neue Herausforderung auf den gebürtigen Berliner.