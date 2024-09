EXATLON , der ultimative Härtetest für Kraft, Ausdauer und Willen, kommt ins deutsche Fernsehen - mit EXATLON Germany. Ab Montag, 16. September, zeigt SPORT1 das energiegeladene Sport-Reality-Format, das weltweit bereits zahlreiche Zuschauer in seinen Bann gezogen hat.

EXATLON Germany, moderiert von Jochen Stutzky, wird im Herbst das größte TV-Event im deutschen Free-TV und montags bis freitags um 20:15 Uhr auf SPORT1 ausgestrahlt. Zahlreiche Athleten und Prominente treffen aufeinander, um in zwei Teams beim härtesten Wettkampf der Welt an ihre Grenzen zu gehen. Vom ehemaligen Basketball-Nationalspieler Andrej Mangold über die Profiboxerin Christina Hammer und die Olympia-Turnerin Kim Bui bis hin zur TikTok-Sensation JamooTV und weiteren Stars sind die Kandidaten bereit, sich der ultimativen Herausforderung zu stellen, die sie an ihre körperlichen und mentalen Grenzen bringen wird.